تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022 عدة مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية.



تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

وتأهل للدور نصف النهائي 3 أندية عربية هي الأهلي المصري حامل اللقب، والوداد المغربي ووفاق سطيف الجزائري.

كما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

ويستضيف الأهلي فريق وفاق سطيف، فيما يحل الوداد ضيفا على بترو أتلتيكو في ذهاب نصف النهائي.

وسيكون عشاق الكرة الأوروبية على موهد مع مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق الجولة 36.

تشيلسي سيستضيف فريق وولفرهامبتون، فيما يحل أستون فيلا ضيفا على بيرنلي.

ويواجه كريستال بالاس فريق واتفور، بينما يلتقي برينتفورد مع ساوثهامبتون، وبرايتون مع مانشستر يونايتد.

وسيكون ليفربول الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 على موعد مع مباراة قوية ضد توتنهام.

وتستكمل السبت مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني والتي انطلقت الجمعة.

ورغم حسم لقب الدوري الإسباني، إلا أن هناك صراعا على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وبين الفرق التي تصارع الهبوط.

ويستضيف ريال مايوركا فريق غرناطة، بينما يحل فالنسيا ضيفا على أتلتيك بلباو، ويواجه سيلتا فيجو فريق ديبورتيفو ألافيس.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس، بينما يواجه قادش فريق إلتشي.

وتستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، حيث يحل نابولي ضيفا على تورينو فيما يلتقي ساسو وأودينيزي، ولاتسيو وسامبدوريا.

تقام 3 مباريات اليوم في الدوري السعودي، حيث يستضيف ضمك فريق الهلال، فيما يواجه الحزم فريق الفيحاء ويلتقي الطائي والرائد.

وتستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة 22 من الدوري الإماراتي، حيث يحل العين ضيفا على الظفرة، فيما يستضيف شباب الأهلي فريق اتحاد كلباء..

وفي مجموعة التتويج بالدوري التونسي يواجه الصفاقسي فريق اتحاد بن قردان، فيما يستضيف النجم الساحلي فريق الاتحاد المنستيري.