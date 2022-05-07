شكرا لقرائتكم خبر عن لوغاريتمات موسيمانى فى الأهلى.. استبعاد المهاجمين وضم بيرسى تاو وميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، مسلسل ألغازه فى القلعة الحمراء، لاسيما بعد إعلانه قائمة المارد الأحمر التى تستعد لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة موسيمانى لمواجهة بطل الجزائر خلت من الثنائى الهجومى حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية، فلم يشك الثنائى من أى إصابات، ومع ذلك ضم المدرب الجنوب أفريقى الثنائى ميكيسونى وبيرسى تاو لاعبى فريقه لمباراة وفاق سطيف، رغم تراجع مستواهما الفنى والبدنى والذى ظهر جلياً فى مباريات الأهلى الأخيرة، حيث صبت الجماهير الحمراء جام غضبها على الثنائى بسبب إهدارهما الفرص السهلة أمام المرمى مطالبين بإبعادهما عن التشكيل الأساسى للأهلى فى المباريات المقبلة.

وواصل موسيمانى الغرابة بضم الثنائى محمود متولى ووليد سليمان لاعبى الأهلى لقائمة مباراة وفاق سطيف، رغم أن اللاعبين بعيدان عن الفريق فى الفترة الأخيرة.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة تسهل مهمته قبل مباراة العودة المصيرية بالجزائر المقرر لها 14 مايو الجارى، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

ولا يمر الأهلي بأفضل حالاته قبل خوض لقاء وفاق سطيف بعد تذبذب المستوى في الفترة الأخيرة والنتائج السلبية على مستوى الدوري المصري وواصل الأهلي محلياً نتائجه السلبية الفترة الأخيرة بعد التعادل مع سيراميكا ومن قبله طلائع الجيش والخسارة من المصرى، فى الوقت الذى وصل فيه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة وفاق سطيف 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.