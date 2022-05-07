شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم حمد إبراهيم لجهاز المنتخب مع إيهاب جلال؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تواجد حمد إبراهيم المدير الفني السابق للنادى الاسماعيلي مع إيهاب جلال كمدرب عام فى الجهاز الجديد لمنتخب مصر.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر غد الأحد بمقر الاتحاد، لتقديم ايهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون، وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن حمد إبراهيم لن يتواجد فى الجهاز الفني لمنتخب مصر، كما تردد، موضحين أنه سيتم إعلان الجهاز الفني بالكامل غداً وكذلك الجهاز الطبي.