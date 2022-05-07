شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم حمد إبراهيم لجهاز المنتخب مع إيهاب جلال؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر غد الأحد بمقر الاتحاد، لتقديم ايهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون، وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن حمد إبراهيم لن يتواجد فى الجهاز الفني لمنتخب مصر، كما تردد، موضحين أنه سيتم إعلان الجهاز الفني بالكامل غداً وكذلك الجهاز الطبي.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا فى الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا فى أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.
وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى فى الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.