شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري الليلة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة حيث انتظم اللاعبون فى معسكر مغلق منذ الثلاثاء الماضى، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر فى الدوري بفقدان سبع نقاط كاملة بالخسارة من المصرى والتعادل مع الطلائع وسيراميكا، وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الأهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.

كاف يختار باملاك تيسيما حكمًا للأهلى ووفاق سطيف

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا رئيسيًا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.