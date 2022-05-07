شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خوض مؤجلات الجولة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء الجمعة مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى ديربى القناة والتي جمعت الإسماعيلي مع المصري باستاد برج العرب وفاز الدراويش 3/2 ، والثانية مباراة سموحة مع بيراميدز باستاد الإسكندرية وفاز الفريق السماوى بهدفين دون رد.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022، بعدما سجل هدفه الحادى عشر هذا الموسم فى الوقت القاتل من عمر مباراة فريقه أمام إيسترن كومبانى والتى انتهت بفوز الزمالك 2-1.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 35 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة

الأهلى يتعثر للجولة الثالثة على التوالى تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.