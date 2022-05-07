شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يتأهلان لنهائى بطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثنائي وادى دجلة على فرج المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، إلى المباراة النهائية ببطولة "جي بي مورجان" للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 مايو الجارى، بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز على فرج فى مباراة الدور نصف النهائي على زميله بوادى دجلة مازن هشام بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 28 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-4.

فيما فازت نوران جوهر على منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 7-11, 11-5.

بينما ودعت سلمى هاني البطولة من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام منافستها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-6, 13-15, 11-0, 11-9.