شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف.. أفشة وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.