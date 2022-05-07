قبل لقاء وفاق سطيف بساعات.. تصريحات «جديدة» لموسيماني.. و«تاريخ المواجهات»

الشارقة - اميمة ياسر - قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيواجه فريقا كبيرا اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو وفاق سطيف الجزائري الذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس، وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري كبير ويستحق الاحترام.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «فريق وفاق سطيف يؤدي مبارياته بطابع هجومي، سواء كانت على ملعبه أو خارجه، ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز».

وواصل موسمياني: «نحن كجهاز فني نؤدي واجبنا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء التحضير للمباريات».

وتابع: «نحترم المنافس ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها، وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا».

وشدد موسمياني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور، وفي أحيان أخرى لا يكون له أي تأثير، وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد، مؤكدا أن تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونخ في مباراة فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

واختتم موسمياني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الغد، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولديه خبرات، وأدى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب «الأهلي we السلام»، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.