شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيمانى فى مهمة مصالحة جماهير الأهلى برحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، تحديا قويا، عندما يصطدم بوفاق سطيف الجزائري فى التاسعة مساءً باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فى لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر لحسم تأشيرة التأهل بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة في الجزائر.

ويعتبر لقاء وفاق سطيف بمثابة اختبار حقيقي لموسيماني مع الأهلي، الراغب فى مصالحة الجماهير الحمراء بعد النتائج المحلية المخيبة لعشاق الأحمر، حيث لم يتذوق الأهلي طعم الانتصارات فى آخر ثلاث لقاءات بالدوري، بعدما خسر أمام المصري ثم تعادل مع الطلائع وسيراميكا، ليفقد 7 نقاط متتالية فى صراع صدارة البطولة المحلية.

ويمتلك بيتسو موسيماني تاريخًا كبيرًا في المباريات الإقصائية مع الأهلي رغم مدته القصيرة على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر منذ أكتوبر 2020.

استهل موسيماني مشواره مع الأهلي في المباريات الإقصائية، بالفوز على الوداد المغربي ذهابًا وإيابًا بنصف نهائي نسخة 2020، عندما انتصر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب ثم 3-1 في مباراة العودة، وتوج باللقب على حساب الزمالك بالانتصار 2-1.

وفاز الجنوب أفريقي في النسخة الماضية، على صن داونز، فريقه السابق، بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي قبل أن يتعادل إيابًا 1-1، وأكمل مشواره بالفوز على الترجي التونسي في الدور نصف النهائي مرتين بنتيجة 1-0 و3-0، ثم هزم كايزر تشيفز في النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق الفوز الثامن في المباريات الإقصائية خلال مباراة الذهاب التي جمعته بالرجاء المغربي على استاد السلام، بهدفين نظيفين، ثم تعادل في لقاء العودة بالمغرب بهدف لمثله.