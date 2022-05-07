شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشيد بلاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبى ويؤكد اقتراب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعا مع لاعبي الفريق خلال الأيام الماضية، للحديث معهم عن الفترة الماضية وأهم الإيجابيات والمكاسب التى حققها الفريق مؤخرا، وتحديدا منذ توليه قيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين وأكد لهم أن مستواهم فى المباريات الأخيرة مطمئن، وأن معظم اللاعبين بدأوا استيعاب أفكاره وخططه والفريق فى تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الدوري يقترب هذا الموسم فى ظل تحقيق الفريق للانتصارات المتتالية، بالإضافة لتعثر الأهلي المنافس المباشر على لقب الدورى، وهو ما يجعل كل الظروف مهيأة لحصد لقب الدورى للموسم الثاني على التوالي.

في سياق مختلف، استبعد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعب المغربي محمد أوناجم من حساباته نهائيا خلال الفترة الماضية لعدم اقتناعه بمستواه، وطلب من إدارة الزمالك تدعيم الفريق في الصيف بلاعب أجنبي سوبر في مركز الجناح بدلا من أوناجم.

وجاءت رغبة فيريرا متوافقة مع رغبة إدارة الزمالك التي تري أن التجديد لاوناجم لن يفيد الفريق فنيا حيث ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن ينضم أوناجم لفريق الوداد المغربي في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة تجديد تعاقد الايفواري رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لعدة أسباب ما بين فنية وإدارية، الا ان السبب الرئيسي هو فشل سيسيه في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك ان فيريرا استبعد اللاعب سيسيه من حساباته تماما مؤكدا انه غير مفيد علي المستوي الفني بخلاف وزنه الزائد مما يجعل بقاءه في الزمالك لمواسم مقبلة غير مفيد وهو ما جعل إدارة النادي تتراجع عن قرارها بتجديد تعاقده.

في سياق مختلف أشاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بقدرات محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، خلال المباريات الماضية، وقدرته على تعويض غياب طارق حامد وإمام عاشور في بعض المباريات، بالإضافة لقدرته على المشاركة كبديل في المباريات وإحداث الفارق.

وأكد فيريرا لمعاونيه أن روقا يعتبر بديلا قويا للاعبي الوسط في الزمالك، بالإضافة إلى أنه ملتزم داخل الملعب وخارجه، ما يجعله من اللاعبين المفضلين للبرتغالي فيريرا.