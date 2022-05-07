شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يستضيف وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

ويرغب الأهلى فى تحقيق نتيجة إيجابية الليلة تسهل من مهمة المارد الأحمر قبل مباراة العودة المصيرية بالجزائر المقرر لها 14 مايو الجارى، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

واستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة وانتظم اللاعبون فى معسكر مغلق منذ الثلاثاء الماضى، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر في الدوري بفقدان سبع نقاط كاملة بالخسارة من المصرى والتعادل مع الطلائع وسيراميكا ، وطالب موسيمانى لاعبى الاهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.

وفى المقابل، شدد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، على صعوبة مواجهة الأهلي الليلة مطالباً لاعبيه بضرورة التسجيل في شباك المارد الأحمر بالقاهرة لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة.

وقال داركو للاعبيه، "مباراة الذهاب بيننا وبين الأهلي في القاهرة ستكون صعبة، ولكن قوة الأهلي الهجومية تتسبب في خلق مساحات في دفاعه، وسنستغل هذه الثغرة للعبور إلى مرماه والتسجيل في شباكه من أجل تسهيل مهمتنا في مباراة الإياب بالجزائر وتحقيق حلم الجماهير الجزائرية في وصول الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم».

ويحتل وفاق سطيف المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الجزائرى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 15.