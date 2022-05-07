شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتواصل مع إيهاب جلال لتحديد المحترفين قبل مباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل اتحاد الكرة مع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر لتحديد أسماء اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم للمعسكر المقبل، الذى ينطلق 30 مايو الجارى لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوا في أول اختبار رسمى لإيهاب جلال الذى تولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولى لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو فى استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى فى الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.