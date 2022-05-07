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تعرف على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

في لقاء مرتقب ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي فريق ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، مساء يوم السبت.

 

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي توتنهام خامسا برصيد 61 نقطة.

 

ويستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام بملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

 

وتنطلق المواجهة الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبوظبي.

 

وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط.

 

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

 

مانشستر سيتي - 83 نقطة

ليفربول - 82 نقطة

- 66 نقطة

أرسنال - 63 نقطة

توتنهام - 61 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

 

محمد صلاح - ليفربول: 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنهام: 19 هدفا

- مانشستر يونايتد: 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول: 15 هدفا

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