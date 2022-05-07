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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
في لقاء مرتقب ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي فريق ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، مساء يوم السبت.
ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي توتنهام خامسا برصيد 61 نقطة.
ويستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام بملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
وتنطلق المواجهة الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبوظبي.
وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022
مانشستر سيتي - 83 نقطة
ليفربول - 82 نقطة
تشيلسي - 66 نقطة
أرسنال - 63 نقطة
توتنهام - 61 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022
محمد صلاح - ليفربول: 22 هدفا
سون هيونج مين - توتنهام: 19 هدفا
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد: 18 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول: 15 هدفا