تعرف على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

في لقاء مرتقب ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي فريق ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، مساء يوم السبت.

