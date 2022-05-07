ما هو موعد مباراة الوداد وبترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يبحث فريق الوداد المغربي عن بطاقة تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حين يلتقي بترو أتلتيكو الأنجولي في ذهاب نصف النهائي، السبت.



ووأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، الفريقين في نفس المجموعة، علما أن لقاء الجولة الثانية كان قد انتهى بانتصار بترو أتلتيكو 2-1، قبل أن ينتصر الوداد في الجولة الأخيرة، بنتيجة 5-1 في الدار البيضاء.

وكان فريق الوداد قد تخطى عقبة شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي، فيما أطاح بترو أتليتكو بفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستقبل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، نظيره الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 3 HD".