شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ووفاق سطيف.. تغيير مدرب ورحيل 13 لاعبا بين مواجهتي 2018 و2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري مساء السبت فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتخطى المارد الأحمر عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونجح فى إحباط محاولة الرجاء لتعويض خسارته ذهاباً نتيجة 1-2، والتعادل معه فى عقر داره بهدف لكل منهما.

تاريخيا هناك 16 مباراة جمعت بين الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

لكن آخر مباراة جمعت الأهلي بوفاق سطيف تحديداً كانت فى نصف نهائي دوري الأبطال قبل 4 أعوام وتحديدا فى نسخة 2018، فماذا تغير على قائمة الأهلي فى المدة التى تفصل بين مواجهتي 2018 و 2022.

رحل مدرب و13 لاعباً عن الأهلي فى الفترة التي تفصل بين مواجهتي الأهلي ووفاق سطيف بين نسختي 2018 و 2022، حيث كان يقود الأهلي وقتها الفرنسي باتريس كارتيرون، بينما يقود الأهلي حاليا الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وبالنظر لقائمة الأهلي فى 2018 أمام وفاق سطيف نجد أن هناك 13 لاعبا رحلوا عن الفريق وهم: "أحمد فتحي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، صبري رحيل، هشام محمد، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، حسام عاشور، ميدو جابر، أحمد حمدي، إسلام محارب، مروان محسن، وليد أزارو".

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف قبل 4 أعوام كلا من : "حراسة المرمى محمد الشناوي وعلى لطفي، وخط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، محمد هاني، صبري رحيل وأيمن أشرف، وخط الوسط: هشام محمد، وليد سليمان، كريم نيدفيد، أحمد حمودي، حسام عاشور، عمرو السولية، ميدو جابر، أحمد حمدي وإسلام محارب، وخط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو وصلاح محسن".