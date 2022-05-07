شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى ومارسيلو وبيكهام.. ألقاب تطارد لاعبى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة ليست جديدة على الدورى المصرى لكنها انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهى إطلاق أسماء نجوم الكرة الأوروبيين على لاعبى الدورى المصرى، حتى فى بعض الأحيان بدورى القسم الثانى وليس الدورى الممتاز فقط.

مر على النادى الأهلى العديد من اللاعبين الذى أطلقوا عليهم أسماء نجوم أوروبا، مثل نيدفيد ومارسيلو، حيث أطلقت الجماهير على كريم وليد اسم نيدفيد، نسبة إلى بافل نيدفيد أسطورة يوفنتوس الإيطالى الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2003، كما أطلقت الجماهير أيضا على حسين السيد الظهير الأيسر لقب "مارسيلو" لاعب ريال مدريد الإسبانى الشهير، نظرا لتشابه طريقة اللعب بينهما وأيضا اشتراكهما فى قصر القامة وقصة الشعر.

وفى الإسماعيلى ظهر خليل حجى الشهير بخليل نيمار، لتشابه ملامحه مع النجم العالمى نيمار دا سيلفا، كما لعب نيمار للزمالك والحمام أيضا، وكذلك ظهر البرازيلى السابق كارلوس كايتانو دونجا فى الإسماعيلى بعدما تم ضم محمود عبد العاطى "دونجا".

ويضم نادى سموحة أحمد رمضان الذى لقبته الجماهير بـ"بيكهام" نسبة إلى النجم الإنجليزى ديفيد بيكهام جناح أيمن ريال مدريد السابق، وفى فريق سيراميكا يلعب مصطفى ميسى نسبة إلى البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وتعاقد النادى المصرى البورسعيدى خلال المواسم الماضية مع اللاعب أحمد خالد الملقب بـ"كارلوس"، نسبة إلى النجم الكبير روبرتو كارلوس ظهير أيسر البرازيل وريال مدريد السابق الذى تميز بقوة قدمه اليسرى وتسديداته الصاروخية وأهدافه التاريخية.