القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى بدورى الأبطال الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تنقل قناة بى إن سبورت، الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام.

20 ألف مشجع فى مباراة الأهلى ووفاق سطيف

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام، والمحدد لها الليلة.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.