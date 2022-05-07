اتحاد الكرة يؤجل امتحانات الحكام الجدد

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، تأجيل موعد اختبارات للحكام الجدد التى كان من المقرر انعقادها اليوم، السبت، إلى موعد آخر يحدده اللجنة الرئيسية.

وكشف مسئولو اللجنة أن هذا التأجيل يأتى حرصاً لمصلحة الحكام المتقدمين للجدد لانشغالهم بموعد وجداول الامتحانات الدراسية بمختلف مراحلها.

ويناقش اتحاد الكرة تطبيق نظام احتراف الحكام بداية من الموسم الجديد، ضمن خطة التطوير التى ينفذها المجلس للنهوض بمستوى الحكام. ووفقا لنظام الاحتراف، يتفرغ قضاة الملاعب لمجال التحكيم فقط مع منحهم مقابلا ماديا مناسبا، بحيث يركز الحكام فى المباريات وتطوير مستواهم بشكل مستمر.

على صعيد متصل، أوصت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، بإنشاء مركز لتقنية الفيديو فى مصر، يكون الهدف منه إعداد وتدريب دائم ومستمر للحكام بما يتيح لهم التعمق في فهم تقنية الفيديو، بالإضافة لتحويله لمركز دولي لتدريب الحكام الأفارقة والعرب على التقنية، وهو ما يناقشه اتحاد الكرة حاليا .

ووافق اتحاد الكرة بالتنسيق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تخصيص دورات فى اللغة الإنجليزية للحكام من أجل رفع كفاءتهم ضمن خطة التطوير الحالية التى تنفذها لجنة الحكام الرئيسية.

وبدأت لجنة الحكام مؤخرا جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية والعملية بالملعب، وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيمية.