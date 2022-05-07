شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع نظيره وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.

5 مواجهات جمعت الأهلى مع وفاق سطيف

التقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة، فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.

مواجهات الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف النهائى

التقى الأهلى مع وفاق سطيف مرتين فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى قبل الصدام الثالث الشهر المقبل، كانت المرة الاولى في نسخة 1988، وفاز الوفاق في الجزائر بنتيجة (2-0)، ثم تغلب الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة ولكن الوفاق فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

بعد ذلك تقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة 2018 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في القاهرة، ثم خسر في الجزائر بنتيجة 1-2 وتأهل للمباراة النهائية.

رقم قياسى ينتظر الأهلى أمام وفاق سطيف

يملك فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.