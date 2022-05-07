شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب سيدات الطائرة بالمركز الأولمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول، اليوم السبت، بالمركز الأولمبي بمشاركة 22 لاعبة تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى، فى إطار الاستعداد لدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر يونيو المقبل .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة 10 أيام على ان يتم تصفية اللاعبات إلى 18 لاعبة ثم 14 قبل السفر.

وانطلق فى السابعة مساء أمس، الجمعة، معسكر منتخب رجال الكرة الطائرة بأول تدريب بإستاد القاهرة بعد نقله من التجمع الخامس لأحد فنادق مدينة نصر.

ويخوض منتخب الكرة الطائرة، مباراتين وديتين يومى 8، 9 مايو الجارى أمام السعودية والبحرين على التوالى باستاد القاهرة فى إطار المعسكر المغلق الذى يدخله اللاعبون ويستمر لمدة 10 أيام بدون أساسيين الأهلى والزمالك، استعدادًا لدورة البحر المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بالجزائر.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين خلال هذا المعسكر لضمهم إلى الأساسيين، حيث إن الأهلى يرتبط بالسفر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقية و سينضم لاعبيه عقب انتهائها، بينما يحصل لاعبى الزمالك على راحة.

ويتولى القيادة الفنية للمنتخب الهولندى جيدو فورمالين، حيث يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلاً عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الماضى قبل التراجع عن تولى المهمة.