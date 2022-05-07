بيراميدز يطيح بالأهلي من المركز الثاني وصعود الإسماعيلي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

فاز فريق بيراميدز، بقيادة مدربه الجديد اليوناني تاكيس جونياس، على فريق سموحة بهدفين نظيفي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، أطاح بيراميدز بالأهلي من المركز الثاني ليصبح وصيفا خلف الزمالك برصيد 35 نقطة بعدما خاض 16 مباراة ونجح في الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات ونجح لاعبيه في تسجيل 27 هدفا وسكن مرماه 13 هدفا.

وأصبح الأهلي يحتل المركز الثالث في جدو لترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ولكن يتبقى له 3 مباريات مؤجلة حيث خاض 14 مباراة ونجح في الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة وحيدة ونجح لاعبيه في تسجيل 32 هدفا فيما سكن مرماه 10 أهداف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة نجح في الفوز في 13 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما فيما نجح لاعبيه في تسجيل 32 هدفا وسكن مرماه 16 هدفا ويسعى للحفاظ على لقبه الذي نجح في تحقيقه خلال الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي.

كما شهدت المركز الأخيرة من الجدول صعود الإسماعيلي للمركز الـ16 برصيد 10 نقاط بعد الفوز على المصري البورسعيدي اليوم، فيما ظل المقاصة في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وبنفس الرصيد إيسترن كومباني في المركز الأخير بفارق الأهداف عن مصر المقاصة.