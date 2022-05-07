شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى اليوم السبت 7 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة حيث انتظم اللاعبون فى معسكر مغلق منذ الثلاثاء الماضى، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر في الدوري بفقدان سبع نقاط كاملة بالخسارة من المصرى والتعادل مع الطلائع وسيراميكا، وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

كاف يختار باملاك تيسيما حكمًا للأهلى ووفاق سطيف

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام الليلة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا رئيسيًا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.