شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيونى: بيراميدز يستحق النقاط الثلاثة وغير مسئول عن سوء أداء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لسموحة أن الوقت غير كاف لعمل أى شيء مع لاعبى الفريق السكندرى موضحا أنه حاول الحفاظ على تشكيل اللاعبين بنفس المباريات السابقة، لافتا إلى أن فريقه لم يقدم شيئا فى هذه المباراة وبيراميدز كان الافضل ويستحق الثلاث نقاط.

وقال بسيونى فى تصريحات صحفية بعد المباراة:" هناك أخطاء عديده سنبدأ من الغد فى علاجها وبالفعل عملى الفعلى يبدا غدا".

وخطف فريق بيراميدز وصافة الدورى مؤقتا من الأهلى بعد الفوز على سموحة بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 9 قبل أن يضيف أسامة جلال الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة 57 وأهدر مروان حمدى مهاجم سموحة ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 فى المركز الخامس.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أسامة جلال - على جبر - محمد حمدى - عمر جابر،خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتى - فخر الدين بن يوسف،خط الهجوم؛ فخرى لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:مهدى سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراورى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحى - محمود صابر - دودو الجباس.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان،خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – أحمد بيكهام،خط الوسط: شريف رضا – محمد كناريا – محمد عبد العاطى – صديق أوجولا،خط الهجوم: عبد الكبير الوادى - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :عمر صلاح و اليا سيلا و احمد حمص و محمد شكرى و حمدى علاء و مصطفى الخواجه و الكسندر امير عادل و حسين فيصل.

يحتل بيراميدز المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.