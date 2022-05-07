شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على 3 مقاعد فى نهائى بطولة "جى بى مورجان" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة "جي بي مورجان" للإسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 مايو الجاري، بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح 4 لاعبين مصريين فى التأهل إلى هذا الدور، وهم ثلاثي وادي دجلة، علي فرج المصنف الثاني عالميا، ومازن هشام، ونوران جوهر، بالإضافة إلى سلمى هاني لاعبة بلاك بول.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

- علي فرج ومازن هشام

- نوران جوهر والأمريكية أوليفيا فيتشر

- سلمى هاني والأمريكية أماندا صبحي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر في المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجي مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقي مركزين ليحتل المركز العاشر.