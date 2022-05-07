شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى: فوجئت بفسخ التعاقد مع شديد قناوي وليس له بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معين الشعبانى المدير الفنى للنادى المصري، عن اندهاشه من قرار مجلس إدارة النادى بفسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوى كابتن الفريق البورسعيدى وظهير أيسر الفريق، وقال فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت عقب الهزيمة من الإسماعيلى فى الجولة 14 بالدورى العام بنتيجة 3/2: بالأمس فسخ النادى تعاقده مع أحمد شديد قناوى سواء برغبة النادى أو رغبة اللاعب لا يهم، ما يهمنى أننى طلبت من الأساس التعاقد مع ظهير أيسر بجانب قناوى ولم أحصل عليه، الآن رحل شديد وتعرض العيونى للطرد اليوم ولا نجد ظهير أيسر فى الفريق.

وحصل أحمد شديد قناوى كابتن النادى المصري، على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى بناء على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوى فى تصريحات خاصة أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادي، والذى طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة فى الفترة الحالية.

وشدد قناوى على أنه لم يقم بأى عملية تحريض للاعبين على التمرد بالنادي، وأنه كان يسعى دائما لتوصيل وجهة نظرهم للإدارة، مشيرا إلى أن قرار الامتناع عن المعسمر جاء بموافقة أغلب اللاعبين، وأن هناك 8 لاعبين فقط فضلوا الاستمرار بالتدريب وهذا يؤكد براءته من تحريض اللاعبين.

ومن المقرر أن يدرس قناوى العروض التى ستقدم إليه فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفى القادم بعدما أصبح لاعبا حرا.