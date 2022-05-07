شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للصم يهزم كوريا الجنوبية 9 / 0 بأولمبياد البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة القدم للصم الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 9 / 0 ، في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2022، المقامة في البرازيل.

وسبق وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب الارجنتين بنتيجة 3 / 2 ، كما تغلب على أوكرانيا 5/0 فى مباراة لعبت تحت امطار غزيرة وطقس سئ للغاية .

وتعادل منتخب الصم مع منتخب فرنسا بنتيجة 1/1 فى أول مباراة بالأولمبياد في مباراة تسيدها من اول دقيقة لآخر دقيقة .

ويستعد منتخب مصر للصم للعب مع منتخبي فرنسا والارجنتين في مشواره نحو الصعود إلى دور الثمانية .

واختار شوكت النجار، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم للصم، قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة، وتكونت القائمة من 22 لاعبا، هم في حراسة المرمى سعيد أنور مكاوي "مركز شباب زينهم" وصابر جمال "مركز شباب زينهم" وأحمد هشام "نادي طلائع المستقبل"، وفي خط الدفاع طارق علي الجزار "نادي الوليدية" ومحمد عبده هلال "مركز شباب ناصر الزقازيق" والسيد شوقي "مركز شباب السنبلاوين" وعبد السلام إبراهيم "مركز شباب الحي البحري" ورضا عبد الوهاب "نادي الإرادة والتحدي" ومحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومحمد عبد الحميد حامد "مركز شباب الحي البحري" وأحمد سالم "نادي الإرادة والتحدي".