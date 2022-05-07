شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: الدورى صعب وشخصية بيراميدز ستظهر مع توالى الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين دون مقابل، مشددا على أن بيراميدز سيطر على اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى النهاية، وكان من الواضح تماما السيطرة الكاملة، وكان بالإمكان تحقيق الفوز بأكثر من هدفين، ولكن في النهاية الفريق يتحسن من لقاء لآخر ومع توالي الانتصارات ستكون الأمور أفضل وستظهر شخصية الفريق ومستواه الحقيقي.

شدد جونياس على أن الفريق مستمر في التحسن والتطور خلال المرحلة المقبلة، ومن الضروري نسيان الفوز على سموحة سريعا والتركيز في المواجهات المقبلة، في ظل توالي اللقاءات الصعبة والفريق أمامه مواجهة قوية قادمة أمام مصر المقاصة لابد من الانتصار فيها وحصد النقطة التاسعة على التوالي للتقدم أكثر وأكثر في جدول ترتيب الدوري، وموجها الشكر للاعبين على مستواهم الرائع والتطور بالصورة المطلوبة.

أكد جونياس أن كل اللاعبين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم وينفذون فكره بالصورة المطلوبة، والأداء وتطوره مهم للغاية، ولابد من مواصلة العمل في باقي الأيام على مزيد من التحسن ومزيد من معالجة بعض الأخطاء التي من الممكن أن تمنح الفريق القدرة على الفوز في اللقاءات المقبلة الهامة.

المدير الفني أشار كثيرا بلاعبي بيراميدز ونوعية اللاعبين الذين يمتلكهم النادي هذا الموسم، وسعيد بتدريب هذه المجموعة الرائعة التي تجعل مهمته سهلة، ولكن الدوري المصري صعب ولا يوجد فريق سهل ولابد من الفوز في جميع اللقاءات التي يخوضها الفريق.