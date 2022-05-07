شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء الجمعة مباراتان والمؤجلتان من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى ديربي القناة والتي جمعت الإسماعيلي مع المصري على استاد برج العرب، والثانية مباراة سموحة مع بيراميدز على استاد الإسكندرية.

ويتربع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على قمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف ثم يأتي جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في المركز الثاني ومن ثم مروان حمدي لاعب سموحة وجون إيبوكا لاعب إنبي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي وخالد قم لاعب الجونة على الترتيب في المراكز من الثالث للسادس ولكل منهم 6 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:



هدافي

الإسماعيلى يستعيد بريق الانتصارات ويهزم المصرى 3 /2 فى "ديربى" القناة

فاز الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام ليحسم الدراويش "ديربي" القناة.

واستعاد الدراويش بريق الانتصارات في أول ظهور لحمزة الجمل كمدير فنى خلفا لحمد إبراهيم، وذلك بعد الخسارة فى الجولتين الماضيتين أمام طلائع الجيش بهدف نظيف وأمام إنبى بهدفين نظيفين ليعيد الإسماعيلى البسمة إلى جماهيره.

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى إسلام المزين فى الدقيقة 38 قبل أن يتعادل باهر المحمدى للإسماعيلى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول ثم انتزع أحمد مدبولى التقدم للدراويش في الدقيقة 51 وبعدها اشتعلت المباراة وأحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق البورسعيدى في الدقيقة 67 ثم أدرك محمد الشامى التقدم للدراويش مرة أخرى في الدقيقة 71 من هفوة دفاعية للاعبى الفريق البورسعيدى.

بهذه النتيجة وصل فريق الإسماعيلى إلى النقطة 14 ولكن ما زال في المركز السادس عشر بمناطق الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 لقائات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

بيراميدز يهزم سموحة بثنائية ويخطف وصافة الدورى من الأهلى مؤقتا

خطف فريق بيراميدز وصافة الدورى مؤقتا من الأهلى بعد الفوز على سموحة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 9 قبل أن يضيف أسامة جلال الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 57 وأهدر مروان حمدى مهاجم سموحة ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز الخامس.