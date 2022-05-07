شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف سبب فوز الإسماعيلي على المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي عن رضاه من أداء اللاعبين بعد الانتصار على المصري البورسعيدي واستعادة نغمة الفوز من جديد.

وأضاف :” المسئولية صعبة وقد تكون انتحارية لكن بالروح القتالية والتحفز واللعب برجولة سنستمر في حصد الثلاث نقاط تواليا وتخطى عقبة تراجع مركز الفريق بجدول المسابقة المحلية”.

وواصل :”قبلت تلك المهمة في ظل حجم الدعم والثقة التي يمنحها لي أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم المهندس يحيى الكومي رئيس النادي”.

واستكمل :”أود أن أشكر الجماهير على دعمها ومساندتها لي وللاعبين واعدهم بأنني والجهاز الفني المعاون سنقدم أقصى ما لدينا من أجل الخروج من تلك المحنة وإعادة الفريق لوضعه المعروف للجميع “.

واختتم حديثه :”الفترة الحالية تحتاج إلي التكاتف والمساندة لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية وأؤكد لكم بأن القادم أفضل”.