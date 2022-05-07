شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6/5/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بيراميدز يهزم سموحة بثنائية ويخطف وصافة الدورى من الأهلى مؤقتا ، والإسماعيلى يستعيد بريق الانتصارات ويهزم المصرى 3 /2 فى "ديربى" القناة، وقائمة الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بدورى الأبطال.. وغياب السولية وعبد المنعم ، واتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال الأحد المقبل .

فاز الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية. اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال الأحد المقبل يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمراً صحفياً فى الثانية ظهر الأحد المقبل بمقر الاتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى.