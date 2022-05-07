شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: هدفنا عودة بيراميدز للمنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر فخر الدين بن يوسف نجم نادي بيراميدز عن سعادته بالانتصار الغالي الذي تحقق خارج الأرض على حساب سموحة بهدفين دون مقابل، وتسجيله الهدف الأول، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا وكان من الضروري الانتصار الثاني على التوالي ومواصلة المسيرة نحو العودة لسابق العهد واسترجاع سلسلة الانتصارات مرة أخرى.

شدد على أنه كان مهما الانتصار وحصد النقطة السادسة على التوالي، ومن الضروري نسيان الفوز على سموحة سريعا والتركيز في اللقاء المقبل في ظل توالي المباريات وضرورة مواصلة الانتصارات واحدة بعد الأخرى.

أشار إلى أن التركيز في بطولة الدوري هو الأهم في الوقت الحالي خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية، موضحا أن اللاعبين لديهم روح رائعة وهدفهم الانتصار في كل مباراة والعودة مجددا للمنافسة على اللقب.