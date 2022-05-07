شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6/5/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال الأحد المقبل ، والإسماعيلى يستعيد بريق الانتصارات ويهزم المصرى 3 /2 فى "ديربى" القناة، وقائمة الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بدورى الأبطال.. وغياب السولية وعبد المنعم .
فاز الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية.
أوضح بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، أن فريقه سيواجه فريقا كبيرا غدا فى ذهاب نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا وهو فريق وفاق سطيف الجزائرى.