7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6/5/2022، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال الأحد المقبل ، والإسماعيلى يستعيد بريق الانتصارات ويهزم المصرى 3 /2 فى "ديربى" القناة، وقائمة الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بدورى الأبطال.. وغياب السولية وعبد المنعم .

فاز الإسماعيلى على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية.