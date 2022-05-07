شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وسموحة في الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق بيراميدز وصافة الدورى مؤقتا من الأهلى بعد الفوز على سموحة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 9 قبل أن يضيف أسامة جلال الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 57 وأهدر مروان حمدى مهاجم سموحة ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز الخامس.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر،خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف ،خط الهجوم؛ فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع: أحمد حكم – رجب نبيل – خالد عبد الفتاح – أحمد بيكهام،خط الوسط: شريف رضا – محمد كناريا – محمد عبد العاطي – صديق أوجولا،خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :عمر صلاح و اليا سيلا و احمد حمص و محمد شكرى و حمدى علاء و مصطفى الخواجه و الكسندر امير عادل و حسين فيصل.

يحتل بيراميدز المركز الثالث بترتيب جدول الدورى العام برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.