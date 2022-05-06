شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يضيف الهدف الثانى للإسماعيلى فى شباك المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد مدبولى لاعب الإسماعيلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى .. محمد فوزي،خط الدفاع .. عمرو الحلواني - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي،خط الوسط .. عماد حمدي - محمد عادل - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - حسن ياسين،خط الهجوم .. محمد الشامي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان حارس المرمى ومحمد دسوقي ومحمد بيومي وخالد النبريصي ومحمد عبد السميع وأبو بكر حمزة ووجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف ودييجو فرناندو، بينما خرج من القائمة لأسباب فنية أحمد عادل عبد المنعم وجان موريل.

ودخل المصرى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد شحاتة،الدفاع: أسامة الجزار – ياسر حمد – إسلام المزين – هيثم العيوني – مصطفى أيمن،الوسط: إيزي إيميكا – إلياس الجلاصي،أمامهما: عمر عبد الفتاح "عموري" – زياد فرج،الهجوم: أوستين أموتو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء فريد شوقي، وعمرو مرعي، وأحمد حمودي ، بجانب محمد عنتر، ومحمد عبد اللطيف "جريندو"، وأحمد علاء، حسن علي، وعصام ثروت، وكريم العراقي.

يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل المصري المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.