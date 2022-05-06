شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وبن يوسف يقودان هجوم بيراميدز أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة سموحة فى الدوري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للبطولة باستاد الإسكندرية.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر
خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف
وخط الهجوم؛ فخري لاكاي
ويجلس على مقاعد البدلاء:
مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس.
وخرج من قائمة المباراة، أحمد الشناوي وحسين السيد بالإضافة إلى محمد صادق.