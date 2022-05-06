شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وبن يوسف يقودان هجوم بيراميدز أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة سموحة فى الدوري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للبطولة باستاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

وخط الهجوم؛ فخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، أحمد الشناوي وحسين السيد بالإضافة إلى محمد صادق.