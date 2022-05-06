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لاكاى وبن يوسف يقودان هجوم بيراميدز أمام سموحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة سموحة فى الدوري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للبطولة باستاد الإسكندرية.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر 

 

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف 

 

وخط الهجوم؛ فخري لاكاي

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - أحمد فتحي - محمود صابر - دودو الجباس. 

 

وخرج من قائمة المباراة، أحمد الشناوي وحسين السيد بالإضافة إلى محمد صادق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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