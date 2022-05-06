شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يظهر فى التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى ملعب التتش بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الذي خضع له في الدوحة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن «توفيق» خضع لفحص طبي بعد عودته، وقبل البدء فى المرحلة الثانية من التأهيل والتى يستكملها فى القاهرة.

وأوضح أبوعبلة أن أكرم توفيق حالته فى تقدم وفقا للبرنامج التأهيلي الذي قطع منه شوطا في أكاديمية «سبيتار» بالدوحة ويتم متابعته من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام وذلك فى إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.