أكرم توفيق يظهر فى التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يظهر فى التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى ملعب التتش بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الذي خضع له في الدوحة.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن «توفيق» خضع لفحص طبي بعد عودته، وقبل البدء فى المرحلة الثانية من التأهيل والتى يستكملها فى القاهرة.
وأوضح أبوعبلة أن أكرم توفيق حالته فى تقدم وفقا للبرنامج التأهيلي الذي قطع منه شوطا في أكاديمية «سبيتار» بالدوحة ويتم متابعته من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام وذلك فى إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.