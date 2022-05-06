شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسنى يحرز فضيتين لمصر فى بطولة العالم للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمود حسني لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال وزن 81 كيلو المركز الثاني وفضيتى الكلين والمجموع خلال مشاركته فى بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين فى اليونان.

محمود حسني ابن مشروع الموهبة والبطل الأولمبي تألق ونجح فى خطف الفضية بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم.

وفي نفس الميزان، تقدمت البعثة المصرية باحتجاج رسمي على رفض لجنة الحكام اعتراض رفعة صحيحة لنجم منتخبنا مجلى أضاعت برونزية مضمونة على مصر ودفعت به للمركز الرابع.

من جهته أبدى محمد أيمن، رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد، سعادته بالفوز وتحقيق الفضيتين، مؤكدا أن القادم أفضل وأن الأوناش المصرية على الطريق الصحيح، وأن اتحاد الأثقال منذ توليه المسئولية قرر اللعب والاهتمام بالناشئين والشباب مع المنتخب الاول من اجل اعداد جيل جديد قادر علي مواجهة تحديدات المستقبل والانطلاق الي منصات التتويج وعودة العصر الذهبي للأوناش.

وأشاد رئيس البعثة بالمجهود الكبير الذى بذله رئيس الاتحاد محمد عبد المقصود ومدير المنتخبات علاء حسن كامل ورئيس الجهاز الاداري إبراهيم الخولي الذي لم يتذوق طعم النوم منذ الوصول لليونان.