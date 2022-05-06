شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لـ«السولية» بعد تأكد غيابه عن مباراة وفاق سطيف غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات استشفائية على هامش التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الجهاز الفني فضل خوض السولية بعض التدريبات الاستشفائية فى مران اليوم، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته، وتحديد موقفه من اللحاق بمباراة العودة ضد وفاق سطيف الجزائري .

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الأخير استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على قراءة الفاتحة في ختام الجلسة وتعاهد خلالها اللاعبين على تقديم مستوى جيد أمام بطل الجزائر.

فيما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستفسر الجهاز الفني للأهلي من حالة اللاعبين المصابين لمعرفة موقفهم من المشاركة في مباراة وفاق سطيف من عدمه.

كما تناقش الجهاز الفني للأهلي في الترتيبات الخاصة لمباراة الغد وفاق سطيف الجزائري.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس للحديث عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بموقعة الغد.

بينما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستفسر الجهاز الفني للأهلي من حالة اللاعبين المصابين لمعرفة موقفهم من المشاركة في مباراة وفاق سطيف من عدمه.

كما تناقش الجهاز الفني للأهلي في الترتيبات الخاصة لمباراة الغد وفاق سطيف الجزائري.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس للحديث عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بموقعة الغد.