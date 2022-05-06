شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عواد فى مران الزمالك.. وفيريرا يقسم اللاعبين لمجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجله "مراد" لتدريب اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة نجل محمد عواد والتقاط الصور التذكارية معه على هامش مران اليوم.

بينما قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين لمجموعتين، وخاضت كل منهما تدريبات فنية تحت إشراف الجهاز الفني، تم خلالها التركيز على نقل الكرة فى مساحات صغيرة، والاختراق من العمق واستغلال الكرات العرضية.

بينما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية خلال تدريب اليوم، وبدأت الفقرة البدنية بتدريبات الجري، بالإضافة إلى القفز من فوق الحواجز وبعض التدريبات البدنية بالكرة، وتولى أندرية فيليب مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة.

فيما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشدد المدير الفني على أهمية المباراة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز فى التدريبات، ومواصلة مسيرة الانتصارات للابتعاد بصدارة الدوري، كما شرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء المقبل.

من ناحية أخرى، يستضيف استاد المقاولون العرب مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائي بطولة كأس مصر القديم موسم 2020 / 2021. وتقام مباراة الزمالك وأسوان يوم 23 مايو الجارى فى التاسعة مساءً.

وتنتظر نادى الزمالك 4 مباريات مهمة في شهر مايو الجارى، سواء فى بطولة الدورى التي يتصدر حاليا ترتيبها أو فى كأس مصر الخاصة بالموسم الماضى.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذى لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى.