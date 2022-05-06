شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو السولية بعد استبعاده من مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عمرو السولية، لاعب النادي الأهلى، على نشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بعد استبعاده من مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها غدًا، السبت، باستاد الأهلى والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث كتب: "الحمد لله على كل شيء".



اول تعليق من عمرو السولية

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الأخير استعدادا لمباراة وفاق سطيف، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة فى ختام الجلسة وتعاهد الجميع على تقديم مستوى جيد أمام بطل الجزائر.

فيما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدا، السبت، فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستفسر الجهاز الفني للأهلي من حالة اللاعبين المصابين لمعرفة موقفهم من المشاركة في مباراة وفاق سطيف من عدمه.

كما تناقش الجهاز الفني للأهلي فى الترتيبات الخاصة لمباراة الغد وفاق سطيف الجزائري.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس للحديث عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بموقعة الغد.

بينما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.