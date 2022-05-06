شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى كامل العدد استعدادًا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندري فى تجهيز الثلاثى موبولولو المهاجم الأنجولى وهداف الفريق و نادر رمضان ومحمود شبانة بالإضافة إلى عودة سعيدو سمبورى والذى غاب عن الفريق فى المباراتين السابقتين بسبب الطرد فى مباراة الزمالك.

ويعتبر محمد عبد السلام هو اللاعب الوحيد الذى يغيب عن صفوف الفريق لنهايه الموسم بعد أن أصيب اللاعب فى الضامة وعضلات البطن السفلى وسافر اللاعب الى القاهرة للعلاج.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم في السادسة مساء على ملاعب النادى بالشاطبى استعداد لمباراه سموحة القادمة فى الاسبوع الـ18 من عمر الدورى الممتاز والتى وصفها النحاس بأنها لن تكون سهلة أمام فريق قوى و له هدف ومدير فنى طموح.

وأصبح اختيار القائمه الأخيرة للمباراة تمثل عبئا على النحاس نظرا للمنافسة بين اللاعبين لحجز مقعد أساسى بالفريق.

ورفض محمد مصيلحى رئيس النادى صرف مكافأة الفوز الأخيره على المحلة مؤكدا أن موقف الفريق مازال فى مكانة لاتليق بالفريق ووعد بالافراج عن المستحقات وصرف المكافأت فى حال الفوز على سموحة.