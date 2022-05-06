شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وميكسيونى يعيدان مقالب الأفارقة لـ صفقات الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الجنوب أفريقي بيرسى تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى الأهلى شبح المقالب فى الأفارقة الذى اعتاد النادى الأهلى "شربه" فى السنوات الأخيرة لعدم تقديم هؤلاء اللاعبين الأداء المنتظر منهم والذى يليق بقيمة وكيان الأحمر.

وحصل الأهلى على خدمات الثنائي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني بناءً على توصية مباشرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، إلا أنهما لم يظهرا بالشكل الذى كان ينتظره منهما الجماهير.

وشارك بيرسى تاو في 20 مباراة مع فريق الأهلى أحرز فيها 6 أهداف وصنع 3 أهداف بمعدل 1474 دقيقة بينما شارك ميكيسونى في 14 مباراة مع الفريق الأخمر أحرز فيها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا بمعدل 510 دقائق لعب.

بيرسي تاو وميكيسونى لم يكونا أول الأفارقة التي انخدع فيهم الأهلى ونسلط الضوء في السطور التالية على تاريخ الأحمر مع الأفارقة "الفنكوش"..

بادجى

انضم للنادى الأهلى قادما من رابيد فيينا النمساوي، وشارك فى 25 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، قبل أن يتم التخلى عن خدماته دون أن يترك بصمة واضحة مع القلعة الحمراء.

والتر بواليا

والتر بواليا هو أول صفقة يبرمها النادي الأهلي بموافقة موسيماني، في موسم الانتقالات الشتوية 2021، غير أن اللاعب لم يقدم المردود المنتظر في هجوم الفريق الأحمر، وبعد مشاركته في 31 مباراة، أحرز 5 أهداف وصنع 4 أخرى، ليرحل في موسم الانتقالات الصيفية.

أوسو كونان

تألق الإيفواري أوسو كونان بصفوف مصر المقاصة، الأمر الذى جذب أنظار الأهلي إليه لضمه، لكنه سرعان ما تحول لشبح، ولم يستفد منه الفريق الأحمر، بعدما شارك في 5 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا.



أوسو كونان

آباي

حصل الأهلي على توقيع النيجيري آباي؛ ولكن لأسباب غير معلومة فسخ مسؤولو الفريق الأحمر التعاقد مع اللاعب دون لعب دقيقة واحدة، والطريف فى الأمر أن الأهلي قبل موسمين دخل فى مفاوضات جديدة مع اللاعب بعد تألقه.



أباي

فى صفقة أفريقية جديدة، حصل الأهلي على توقيع الليبيري فرانيسي دوي فوركي، لكنه كسابقيه فشل في حجز مكان بالتشكيل الأساسي، ضمن تشكيل المارد الأحمر سجل فرانيس مع الأهلي 5 أهداف في موسمين، بالرغم من الدعم الذي كان يلقاه في ذلك الوقت من المدرب حسام البدري.



فرانسيس

صلاح سعيد

تعاقد الأهلي موسم 2013 مع الإثيوبي صلاح الدين سعيد، بعد تألقه مع منتخب بلاده بتصفيات أمم أفريقيا والمونديال، كذلك دخوله ضمن القائمة الأولية المرشحة لأفضل لاعب في القارة الإثيوبي حصل على الفرصة كاملة مع المدرب الإسباني جاريدو؛ لكنه فشل في استغلال الأمر وقدم مستوى باهتًا للغاية، وسجل مع الأهلي 4 أهداف فقط.



صلاح الدين سعيد

بيتر إيبومبوي

تعاقد الأهلي مع النيجيري بيتر إيبومبوي في موسم الانتقالات الشتوي 2014 من أجل تدعيم الفريق، لكن اللاعب عانى من الإصابات المتكررة ولم ينجح على الإطلاق داخل صفوف القلعة الحمراء، بعدما سجل 3 أهداف فقط ورحل كسابقية.



بيتر أيبي

أنطوي

الغاني جون أنطوي تألق مع الإسماعيلي وكان من أبرز نجوم الفريق، ليرحل بعدها للشباب السعودي ويعود للأهلي مجددًا، لكن هذه المرة ظهر بشكل متواضعًا للغاية ورحل للمقاصة على سبيل الإعارة هذا الموسم.