شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الزملكاوية عن صالح سليم فى ذكرى رحيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صالح سليم من أبرز أساطير الكرة المصرية، التى لا يختلف عليها جماهير الكرة باختلاف انتماءاتها، سواء الأهلاوية أو الزملكاوية، لما صنعه من تاريخ يدرس سواء على الصعيد الفنى أو الإدارى. نرصد فى السطور التالية ما قاله رموز الزمالك عن الأسطورة فى ذكرى رحيله..

عبد الحميد بسيونى: أحد من أهم رموز الرياضة

أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق، أن صالح سليم واحد من أهم رموز الرياضة والإدارة، دائما طيب الذكر بكل ما تركه من أعمال فى خدمة النادي الأهلي والرياضة بشكل عام، مشيرا إلى أن لا أحد يلقب بالمايسترو من بعده.

أيمن يونس: صالح سليم قيمة أثرت الرياضة

فيما حرص أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على إحياء ذكرى أسطورة الأهلى السابق صالح سليم فى ذكراه العشرين. وقال يونس فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن صالح سليم قيمة أثرت الرياضة بكثير من المواقف، خاصة أنه أحد مؤسسى تطوير الرياضة المصرية والنادى الأهلى على وجه الخصوص.

وأشار يونس إلى أن صالح سليم سيظل أحد ملهمى الرياضة المصرية و صعب تكراره، موجها تحية مليئة بالحب والإحترام لكل أسرته.

ولد صالح فى 11 سبتمبر عام 1930، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده الفريق الأول عام 1948، وظهر لأول مرة فى مباراة الأهلى أمام المصرى البورسعيدى بملعب الأهلى بالجزيرة، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم باكورة أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة 5 نوفمبر 1948 فى الأسبوع الثالث لأول مسابقة الدورى الممتاز، واستمر حتى موسم "1966-1967"، حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران يوم 11 نوفمبر 1966 بفاصل زمنى "18" عاما وستة أيام.

واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادى الأهلى 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادى الأهلى بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.