شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي أمام المصرى.. عودة باهر المحمدى وسايكو أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدفع حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بباهر المحمدي قلب الدفاع فى التشكيل الأساسي بعد اكتمال جاهزيته بجانب عدة تغييرات لتعويض غياب القوام الأساسي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلى كاملاً جاء على النحو التالي..

حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. عمرو الحلواني - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي

خط الوسط .. عماد حمدي - محمد عادل - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - حسن ياسين

خط الهجوم .. محمد الشامي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان حارس المرمى ومحمد دسوقي ومحمد بيومي وخالد النبريصي ومحمد عبد السميع وأبو بكر حمزة ووجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف ودييجو فرناندو، بينما خرج من القائمة لأسباب فنية أحمد عادل عبد المنعم وجان موريل.

جدير بالذكر أن المباراة تشهد غياب عمر الوحش ومحمد هاشم ومحمود عبد العاطي "دونجا" وعبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة وأحمد مصطفي وكارميلو ألجاراناز لأسباب مختلفة.