شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ضحايا تغيير المدربين فى الأهلى.. بادجي آخر المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراحل تغيير المدربين داخل الأهلي وقوع ضحايا من اللاعبين المقيدين فى القائمة الحمراء، بسبب عدم قناعات المدربين ببقاء بعض الأسماء، عن طريق تجميد أحد اللاعبين بدلا من الاعتماد عليه بشكل أساسي أو عرضه للبيع أو الإعارة، ويتغير اللاعب وفقا لرؤية المدربين وقناعتهم بهؤلاء اللاعبين.

وتبادل على تدريب الأهلي فى السنوات الخمس الماضية العديد من المدربين منهم الأجنبي ومنهم المصري، وبطبيعة الحال كان هناك لاعب دائماً ما يكون ضحية أحد المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأهلي، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء الضحايا:

فى الوقت الذي كان عماد متعب أحد أبرز مهاجمي الكرة المصرية، وصاحب إمكانيات كبيرة فنية وبدنية، إلا أن حسام البدرى مدرب الأهلي الأسبق، كانت له وجهة نظر مختلفة، فى أن متعب لم يعد كما كان من قبل، وفضل تجميد اللاعب دون الاعتماد عليه، بل ووافق على رحيله عن الأهلي، وكان سببا فى اعتزاله المبكر.

كان مؤمن زكريا من ضمن ضحايا تعاقد الأهلي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تولي تدريب المارد الأحمر فى 2018، ورغم أن مؤمن كان أحد نجوم القلعة الحمراء، إلا أن المدرب الفرنسي كان له رأى آخر، وامتنع عن الاستعانة بخدمات اللاعب، رغم أنه كان أبرز نجوم الأهلي عام 2017.

فى الوقت الذي كان يرى غالبية المدربين أن جونيور أجايي من أبرز المحترفين المصريين، إلا أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي كان له رأى مختلف، ويرى أنه لا يستحق التواجد في القائمة الحمراء، ليجمد اللاعب بشكل كامل ويرفض الاعتماد عليه إلا فى أوقات قليلة.

مع قدوم السويسرى فايلر لتدريب الأهلي، كان الضحية هذه المرة هو صالح جمعة الذي تم تجميده بشكل كلى ولم يشارك مع الأهلي فى وجود الخواجة السويسري إلا فى دقائق معدودة، رغم أنه كان يشارك أساسيا مع لاسارتى قبل رحيله، ليعود للحياة مجددا مع قدوم موسيماني.

تغير الجهاز الفني للأهلي برحيل فايلر وقدوم موسيماني، كان من شأنه ظهور ضحية جديدة وهو السنغالي أليو بادجي، الذى لم يقتنع بإمكانياته المدرب الجنوب أفريقي، ويطلب إعارته أو بيعه، لعدم الحاجة لجهوده الفنية، ليكون المهاجم السنغالي آخر ضحايا تغيير المدربين في القلعة الحمراء.