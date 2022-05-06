شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وعبد الحفيظ يجتمعان مع طبيب الأهلي استعدادا لمباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري غدا، السبت، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستفسر الجهاز الفني للأهلي من حالة اللاعبين المصابين لمعرفة موقفهم من المشاركة فى مباراة وفاق سطيف من عدمه.

كما تناقش الجهاز الفنى للأهلي فى الترتيبات الخاصة لمباراة الغد وفاق سطيف الجزائري.

وعقد موسيماني جلسة مطولة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس للحديث عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بموقعة الغد.

من ناحية أخرى، تضاءلت فرص لحاق محمد عبد المنعم، مدافع الأهلى، بمباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام، ولا يزال اللاعب يؤدى جلسات علاج طبيعى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويعاني محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الأهلي ضد سيراميكا بالدورى، وكانت سببا فى عدم استكماله للمباراة.

ويعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على علاج الأزمات الدفاعية التى يعانى منها فريقه فى المران الأخير الذى يقام الليلة استعداداً لمباراته أمام وفاق سطيف غدا، السبت، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى أحد الفنادق للمبيت بها ضمن معسكره المغلق الممتد من أمس الخميس.

موسيماني يعكف على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الدفاع من خلال الاجتماع معهم وشرح الأخطاء التى يقعون فيها وتحذيرهم من تكرارها، ومشاهدة فيديوهات سابقة لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها.

ويلجأ موسيماني لتضييق المساحات ولعب دفاع متقدم للحد من خطورة بطل الجزائر والتضييق علي لاعبيه لعدم ترك مساحات أمامهم فى اختراق دفاعات الأهلي أو من خلال تغيير طريقة اللعب والعودة إلى طريقة 3 / 4 / 3.