شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك قبل تدريب اليوم استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبى المقبل فى الدوري.

وشدد المدير الفني على أهمية المباراة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز فى التدريبات، ومواصلة مسيرة الانتصارات للابتعاد بصدارة الدوري، كما شرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها في مران اليوم استعدادا للقاء المقبل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى، يستضيف استاد المقاولون العرب مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائي بطولة كأس مصر القديم موسم 2020 / 2021. وتقام مباراة الزمالك وأسوان يوم 23 مايو الجارى فى التاسعة مساءً.

وتنتظر نادى الزمالك 4 مباريات مهمة في شهر مايو الجارى، سواء فى بطولة الدورى التي يتصدر حاليا ترتيبها أو فى كأس مصر الخاصة بالموسم الماضى.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة والذى لعب 3 مباريات أقل، وذلك بعد الفوز الصعب على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى.

ويواجه نادى الزمالك 4 منافسين خلال شهر مايو الجارى بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ستكون 3 مباريات فى الدورى ومباراة أخرى في كأس مصر القديم.

ونستعرض مباريات الزمالك في شهر مايو الجارى:

الزمالك - إنبي يوم الثلاثاء 10 مايو 9 مساء.

الزمالك - طلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو 9 مساء.

الزمالك – أسوان يوم الاثنين 23 مايو 9 مساء.

الزمالك - الاسماعيلي يوم السبت 28 مايو 9 مساء.