شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الزمالك أحرز 110 أهداف مقابل 111 للأهلى بمواجهات سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب تسيطر على محبى وعشاق كرة اليد المصرية لمواجهة الأهلى والزمالك المحدد لها بعد غد الأحد فى السوبر الأفريقى بالمغرب.

ونجح الأهلى فى تسجيل 111 هدفاً فى الزمالك فى تاريخ مواجهتهم بالسوبر الأفريقى مقابل 110 أهداف سجلها الزمالك.

وتوج الزمالك باللقب 7 مرات من قبل من أصل 9 مشاركات بينما توج الأهلى باللقب مرة واحدة.

تقام مباراة السوبر الأفريقى المقبلة فى التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، حيث تذاع على أون تايم سبورتس.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.