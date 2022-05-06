شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء مصر.. صلاة الجمعة تجمع لاعبى الأهلي والزمالك قبل سوبر أفريقيا بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روح طيبة تعكس المحبة بين لاعبى القطبين خارج الملعب، وأن المنافسة القوية بينهما داخل الملعب فقط، جمعت صلاة الجمعة لاعبى الأهلي والزمالك لكرة اليد داخل مسجد فندق إقامة الناديين فى النيجر، قبل اللقاء المرتقب مساء الأحد المقبل فى بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ونشر قائد الزمالك ومنتخب مصر صورا من لقاء لاعبي الفريقين، تظهر المودة بين الجميع عبر صفحته على فيس بوك، وصحبها بتعليق: "أبناء مصر فى فندق الإقامة بالنيجر، لاعبو الزمالك والأهلى لكرة اليد بعد صلاة الجمعة اليوم".

وتنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى قمة السوبر الأفريقى، المقرر لها التاسعة مساء الأحد بالنيجر.

ويطمح الأهلى فى مصالحة جماهيره بالتتويج باللقب بعد خسارة الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى، بينما يسعى الزمالك لخطف اللقب المحلى الثالث هذا الموسم لمواصلة نجاحاته بعد التتويج بالدورى والسوبر المحلى.

الزمالك المصرى شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين.











































