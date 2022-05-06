شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء لعبة عريقة.. الكرة الشراب ضحية التكنولوجيا والازدهار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الشرابات القديمة والقطن والقماش، تلك هى الأدوات المستخدمة لصنع الكرة الشراب، غير أن ما يميز تاريخها هو أنها اللعبة الوحيدة التى تركت أثرا حقيقيا على رياضة كرة القدم، حيث تركت بصمتها بين قوالب الطوب وعلى علب الصفيح الفارغة، التى كانت تستخدم كهيكل للمرمى.

واختفت الكرة الشراب من الشارع الرياضي بعدما دخلت التكنولوجيا وازدهرت وتحسنت الحالة الاقتصادية التى تمكن عشاق الكرة من شراء أحدث التصميمات والمنتخبات من الجلد المنفوج المطابقة للمواصفات العالمية.

الكرة الشراب مزيج من الشرابات القديمة مع رابطة محكمة من الأعلى كانت سببًا فى صنع كثير من أبطال الكرة فى مصر، فكانت دائمًا الكرة الشراب صانعة البدايات، التى بدأت أن تختفى من الشوارع المصرية بالتدريج، إلا أن بعض القرى كان تمسكها بالكرة الشراب أقوى من الزمن مثل قرية كوم حمادة بالبحيرة التى ظل أطفالها محافظون على التراث الكروى.

محمود الخطيب، أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي، لعب الكرة الشراب فى عين شمس، حيث نشأ، وهي من الأسباب التي أدت إلى تكوين مهارة بيبو. وأيضا حسن شحاتة، الذى لعب الكرة الشراب فى كفر الدوار فى طفولته، والراحل حسن الشاذلي، ومحمود أبو رجيلة، وعيد عبد الملك. لاعب الكرة الشراب يكون موهوب، يرجع ذلك لصعوبة التحكم في الكرة، لأنها غير كاملة الإستدارة، إبحث عن أصل اللاعب الحريف في مصر، تجد أنه كان مغرم، بلعب الكرة الشراب وهو صغير.



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